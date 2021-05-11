Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани неизвестные открыли стрельбу.

Позднее в здании прогремел взрыв. Сообщается, что в результате происшествия есть погибшие: один учитель и восемь учеников. Также есть данные о двенадцати пострадавших, четверых уже отправили в реанимацию.

Владимир Путин выразил глубокое соболезнование родственникам погибших. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Путин связался по телефону с Михаилом Мишустиным и Татьяной Голиковой, пишет RT.

Кроме того, президент поручил Виктору Золотову разработать новое положение об оружии, которым могут пользоваться граждане, учитывая ситуацию в Казани. Напомним, ранее стало известно, что одним из стрелявших оказался молодой человек, который лишь в прошлом месяце получил разрешение на оружие, сообщает Пятый канал.

В настоящее время возле школы № 175 в Казани наблюдается сильное задымление, здание оцепили, детей и учителей эвакуировали. Возле учебного заведения дежурят больше 20 карет скорой помощи. Также на место ЧП выехали президент Татарстана, министр здравоохранения региона и прокурор.

СМИ сообщают, что изначально нападавших было двое: один из них задержан, а второй все еще может находиться в здании. Стрелок заблокирован на одном из верхних этажей школы. Представители учебного заведения пока не дают комментариев, точное количество стрелявших и обстоятельства происшествия устанавливаются.