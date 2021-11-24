Подозреваемый в педофилии депутат обвинил во всем желающую с ним поквитаться женщину

Депутат заксобания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов ранее был задержан по подозрению в педофилии. В настоящее время он содержится в СИЗО, оттуда фигурант дела написал письмо, в котором попытался оправдаться весьма странным образом.

Самсонов завил, что случившееся – досадная ошибка и "подстава". Якобы с ним пытается поквитаться женщина, с которой он когда-то дружил, однако позже у них разошлись взгляды.

"В этом преступлении меня обвинили члены одной семьи, с которыми у меня давний конфликт. Это С., ее взрослый сын, ее любовник Николай К. и его сын. Это семейство обвиняет меня в том, будто в 2018 году я поставил на пляжный стол, за которым сидело много людей, фаллоимитатор, и стал рассказывать, куда его можно засунуть. А 11-летний сын Николая это услышал", — цитирует депутата URA.RU.