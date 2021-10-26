Яхтсменка пропала во время парусной тренировки в Подмосковье

В субботу, 23 октября, на Клязьминском водохранилище во время тренировки парусной школы "Сила ветра" яхтсменка выпала за борт. На лодке находился опытный экипаж, который тут же развернулся в сторону девушки. После поворота ее потеряли из вида. "Все мы первый раз столкнулись с подобным событием", – отметили представители школы в "Фейсбук".
Cотрудники "Силы ветра" связались с родственниками пропавшей. Поиски продолжаются по сей день, работают спасатели. Имя яхтсменки не сообщается. "Пока мы не имеем права разглашать эту информацию", – цитирует пресс-службу парусной школы интернет-газета The Village.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Я презираю российский шоу-бизнес
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Письмо папе
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею