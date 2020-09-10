Российская модель погибла из-за морской волны в Италии

Российская модель Галина Федорова погибла из-за мощной волны у берегов итальянского острова Сардиния. Женщине было 34 года.
О смерти Федоровой рассказала ее мать в социальных сетях. Галина плавала на лодке, когда на море поднялись большие волны. Одна из них ударила по судну и перевернула его. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из воды, а когда до нее добрались спасатели – было уже поздно, сообщает телеканал "Царьград".
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