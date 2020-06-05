Израиль атаковал сирийскую армию

Военно-воздушные силы Израиля совершили налет на позиции армии Сирии в районе Масьяфа провинции Хама. Об этом сообщает телеканал "360".
Системам ПВО удалось отразить часть ракет. Девять сирийских военнослужащих в результате атаки погибли.
Военно-воздушные силы Израиля совершили налет на позиции армии Сирии в районе Масьяфа провинции Хама. Об этом сообщает телеканал "360".
Системам ПВО удалось отразить часть ракет. Девять сирийских военнослужащих в результате атаки погибли.
Певец не стал ничего скрывать
Артистка похорошела за время карантина
Она вспомнила, как отмечала с супругом венчание
Народ набросился на безответственную мать
Популярные темы форума
Умные есть? 🧐
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Самый некрасивый политик
Пара вопросов про армию
От девушки пахнет потом
Лучшая и худшая звезда
Хотите жить в Европе?
Поволочковила