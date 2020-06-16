При взрыве в Идлибе был поврежден российский БТР

На трассе между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза в провинции Идлиб на северо-западе Сирии сработало установленное боевиками взрывное устройство, передает "Царьград". В результате был поврежден БТР российской военной полиции. Люди в результате ЧП не пострадали.
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