Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека

Печальный инцидент произошел в центре Санкт-Петербурга 14 февраля. Артист из сериала "Убойная сила" сбил человека на Малоохтинском проспекте. Тот в это время ремонтировал свой автомобиль.
Виктор Соловьев не заметил горожанина, стоявшего около обочины. Примечательно, что автомобилист выставил специальный знак аварийной остановки, но пьяный артист его не увидел.
Прибывшие на место ДТП полицейские зафиксировала у звезды "Убойной силы" опьянение – 0,711 миллиграмма на литр. Виктор Соловьев дает показания стражам порядка. Пострадавшего же доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Известно, что 42-летнему мужчине ампутировали ногу до бедра, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке". Он находится в хирургическом отделении Александровской больницы.
Отметим, Виктор Соловьев является художественным руководителем театра "Лицедеи" в Санкт-Петербурге. Снялся во многих художественных фильмах и сериалах ("Как стать звездой", "Вечер с идиотом", "Убойная сила", "Тайны следствия" и других).
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