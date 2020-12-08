Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом

По версии следствия, летом 2019 года в своей квартире извращенец неоднократно совершал надругательство над девочками семи и 12 лет. Они жили по соседству.
Казанцева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. На мужчину в прошлом году пожаловалась его соседка. Жительница Новой Охты рассказала стражам порядка, что он водит к себе домой ее семилетнюю дочь. Девочка призналась, что Казанцев фотографировал ее и просил делать запрещенные законом вещи.
Так же педофил поступал и с подругами школьницы. Казанцева часто замечали рядом с детьми. Он дарил девочкам мелкие подарки, любил фотографироваться с маленькими соседками не только в своей квартире, но и на улице. В телефоне извращенца нашли около полутора тысяч кадров с детьми.
Многие юные петербурженки на фото Казанцева остались неустановленными, а большинство родителей отказались сотрудничать со следствием. Отметим, что два года назад мужчина искал свою любовь на шоу "Давай поженимся!". Казанцев рассказал ведущим, что еще мальчиком ему пришлось пройти через сложные отношения с семьей. Он отметил, что его не любили, что сформировало заниженную самооценку и повлияло на отношения с девушками.
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