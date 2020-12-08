Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом

Петербуржец Руслан Казанцев, участвовавший в шоу "Давай поженимся!" Первого канала, получил по заслугам. Преступник отправился в колонию строгого режима на 13 лет с ограничением свободы на два года за свои мерзкие поступки.

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