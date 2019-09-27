В Петербурге собака помогла поймать извращенца

В Северной столице России служебная собака по кличке Жасмин помогла задержать педофила. Злоумышленник надругался над ученицей младших классов.
После обращения матери пострадавшей девочки в полицию служебно-разыскная собака вышла на след извращенца, которым оказался 27-летний житель Купчино. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", пишет FlashNord.
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