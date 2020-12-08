На юге Москвы из офиса похитили деньги и два арбалета

Неизвестный обокрал офис на юге российской столицы. Любопытно, что среди похищенного значатся деньги, а также два арбалета.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция занимается поиском подозреваемого, сообщает Москва 24.
Неизвестный обокрал офис на юге российской столицы. Любопытно, что среди похищенного значатся деньги, а также два арбалета.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция занимается поиском подозреваемого, сообщает Москва 24.
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