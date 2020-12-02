Смерть в прямом эфире: беременная девушка умерла на стриме блогера

Трагедия произошла в Москве. Блогер Стас Решетников снял на камеру мертвую подругу Валентину.



Смерть девушки во время трансляции подтвердили прибывшие медики. На видео, размещенном в Сети, парень умоляет подруга очнуться. "Валя, проснись, пожалуйста!", – говорит он.

Известно, что блогер выгнал полуголую знакомую на улицу, где она пробыла несколько часов. Увидевшие лежащую в снегу девушку соседи вызвали скорую, но приехавшие медики ее не нашли.

Выяснилось, что Стас уже занес Валентину в дом, где ее и обнаружили повторно прибывшие сотрудники скорой помощи. Погибшая подруга ютубера Reeflay ранее сама заявила о том, что беременна и продемонстрировала на камеру в одном из стримов округлившийся живот.

Есть данные о том, что блогер неоднократно избивал Валентину во время своих эфиров и даже разбрызгивал на нее содержимое перцового баллона. Несмотря на свое положение, сама девушка, по слухам, налегала на алкоголь.

Отметим, что нередко в погоне за донатами и популярностью стримеры попадают в ужасные ситуации, которые иногда приводят к трагедии. Напомним, в 2019 году блогер из Северо-Восточного Китая по имени Чу скончался после прямого эфира, во время которого он принимал алкоголь. Трагическую новость сообщил его близкий друг. Он показал, как употребляет спиртное в супермаркете. После этого блогер сел в такси, где потерял сознание и скончался.