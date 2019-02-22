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Происшествия

Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Фото: www.globallookpress.com
Блогер из Северо-Восточного Китая по имени Чу скончался после прямого эфира, во время которого он принимал алкоголь. Трагическую новость сообщил его близкий друг.  
прочитано 514 раз

29-летний мужчина прославился благодаря стримам на портале Liaoliao.com. Во время прямого эфира он употреблял любые напитки по требованиям зрителей. Пользователи давали блогеру деньги, чтобы он пил обычную воду, спиртное и даже растительное масло. Последний раз Чу вышел онлайн 31 декабря. Тогда он показал, как употребляет алкоголь в супермаркете. После этого блогер сел в такси, где потерял сознание и скончался.

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Близкий друг стримера сообщил, что мужчина умер "не потому, что пил в тот день, а потому что пил в течение трех месяцев без перерыва". "Однажды во время одного прямого эфира он сказал, что больше не может этим заниматься. Однако зрители настояли на том, чтобы он продолжал", – вспомнил он. Приятель добавил, что за один день Чу зарабатывал 500 юаней (около 5 тысяч рублей).

Один из кураторов канала, на котором китаец вел свои стримы, признался, что чувствует себя "частично ответственным" за его гибель. Он добавил, что владельцы приложения Liaoliao.com тоже должны взять на себя вину. После трагедии создатели сайта приняли решение на время запретить доступ ко всем подобным роликам для проверки, передает South China Morning Post.

Автор: Полина Крылова22 февраля 2019, 15:23

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