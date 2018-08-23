Известный блогер умер после вечеринки

Тело известного блогера и модели Михаила Шпака было обнаружено в его квартире в Ростове-на-Дону, передает портал teleprogramma.pro. Сообщается, что молодой человек скончался 20 августа. В тот день перед приходом домой он отдыхал на шумной вечеринке.
В полиции обстоятельства смерти Михаила Шпака назвали загадочными. Устанавливается причина произошедшего.
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