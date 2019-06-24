В Казахстане в воинской части прогремел мощный взрыв

В понедельник, 24 июня, в воинской части, расположенной рядом с населенным пунктом Арысь в Казахстане, произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Казахстана.
На место происшествия прибыли 30 спасателей и восемь единиц пожарной техники. Из домов, находящихся рядом с воинской частью, эвакуируют жильцов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Подробности ЧП выясняются, передает RT.
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