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Запашный попал в страшное ДТП в Москве

прочитано 745 раз

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный стал участником страшного ДТП на Ленинском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Запашный ехал на Lexus LX570, когда в него влетело другое авто. Марка машины виновника аварии не уточняется. Известно лишь, что он скрылся с места происшествия, а Запашный вызвал ГИБДД. По предварительным данным, дрессировщик не пострадал. 



10 июня 2019, 10:10

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