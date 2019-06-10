Запашный попал в страшное ДТП в Москве

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный стал участником страшного ДТП на Ленинском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Запашный ехал на Lexus LX570, когда в него влетело другое авто. Марка машины виновника аварии не уточняется. Известно лишь, что он скрылся с места происшествия, а Запашный вызвал ГИБДД. По предварительным данным, дрессировщик не пострадал.







