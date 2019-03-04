В Польше разбился истребитель МиГ-29

Днем 4 марта спустя четыре минуты после взлета с военной базы в Миньске-Мазовецком в восточной части Польши потерпел крушение истребитель МиГ-29, передает "Царьград". По информации польского Генштаба, пилот успел катапультироваться. Он выжил. Подробности произошедшего устанавливаются.
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