Внук российского миллиардера найден мертвым в Москве
Молодой человек оставил предсмертную записку. "Я жил ради Лизы, только ее я любил", – написал в ней Юрий.
Юноша был сыном Елены Гущиной (помощник вице-премьера Игоря Шувалова) и акционера многопрофильной российской группы компаний "Гута" Артема Кузнецова. Также он приходился внуком постоянному участнику списка Forbеs Юрию Гущину (основателю группы компаний "Гута"), передает Telegram-канал 112.
По имеющимся данным, парень увлекался игрой Dota и перед самой смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник "тупо убийся".
Имя предпринимателя Юрия Гущина тесно связано с кондитерской промышленностью России. При этом миллиардер получает доходы от недвижимости, гостиничного бизнеса и даже сельского хозяйства. В 1989 году Гущин стал основателем группы "Гута".
Юрий Гущин входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. Стоимость всех представленных активов приближается к десяти миллиардам евро.
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