Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС

Иностранную туристку изнасиловали и ограбили в лесу возле Чернобыля. Преступники утверждают, что просто "воспользовались моментом".

Популярный блогер, гражданка одной из стран бывшего СССР, выбралась из леса к КПП "Дитятки" на границе зоны отчуждения ЧАЭС 10 июля. Она сообщила, что ее изнасиловали и ограбили двое мужчин.

Как выяснилось, путешествующая автостопом туристка остановила попутную машину и попросила подвезти к белорусской границе. Сидевшие в автомобиле мужчины согласились. По дороге они предложили показать 24-летней девушке зону отчуждения, та не возражала.

Украинцы завезли блогера в лес, привязали ремнями к дереву и изнасиловали. Забрав фотоаппарат и мобильный телефон, злоумышленники сбежали с места преступления. Девушке чудом удалось освободиться от пут и выбраться к людям.

Пострадавшая туристка – известный блогер. Путешествуя автостопом, она посетила более полусотни стран и рассказала в Сети о своих приключениях. Жертва смогла описать насильников и вспомнить номер их автомобиля.

Публикация от dеn_mkr (@den_mkr) 12 Июл 2018 в 9:44 PDT

Один из подозреваемых, безработный киевлянин, уже задержан – он во всем сознался. По словам мужчины, у них не было планов насиловать и грабить пассажирку. Идея возникла спонтанно, и они просто "воспользовались моментом". Его подельника разыскивает полиция, сообщает "Рамблер".