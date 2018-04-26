Порошенко хочет сделать из зараженного Чернобыля конфетку

В день годовщины чернобыльской катастрофы президент Украины удивил заявлением о будущем зоны отчуждения. Он хочет превратить ее в место прогрессивных и современных технологий.

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"Весь мир, и Украина в том числе, никогда не забудет трагедию 26 апреля 1986 года. Современный Чернобыль должен стать местом прогресса, местом новых перспективных технологий", – написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Возможно, президент Украины не проинформирован о том, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС после аварии до сих пор наблюдается радиационный фон, показатели которого в сотни раз превышают нормальные. 30-километровая зона включает в себя большую часть Киевской области и несколько районов Житомирской.

В зоне отчуждения никто не живет, население с загрязненных территорий было эвакуировано через несколько дней после аварии. Для рабочих, оставшихся обслуживать Чернобыльскую электростанцию, организован строгий дозиметрический контроль: на выезде проверяют весь транспорт, развернуты пункты дезактивации.

Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.



Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.

Зона отчуждения сегодня – поверхностный открытый радиоактивный источник. Как можно превратить это место в центр новых технологий, не совсем понятно. Если только речь не идет о развитии нелегального туризма или сталкерства.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, 32 года назад. Среди элементов, которые находятся сейчас в почве 30-километровой зоны, есть америций-241 с периодом полураспада 432 года и плутоний-239 (период полураспада – 24 110 лет).