Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки
В метрополитене зафиксировано несколько случаев нападения "московского кусаки". Очевидцы дали примерное описание помешанного мужчины.
Сообщается, что горожан терроризирует парень азиатской внешности и возрасте 23-27 лет. Он носит бейсболку, толстовку с капюшоном и солнцезащитные очки.
Маньяк подстерегает своих жертв на выходе из метро, после чего кусает мужчин и женщин за руки, плечи и спину. После этого он сразу убегает. Подтверждения информации, которую публикует Telegram-канал "Доктор прописал", пока нет.
Стоит отметить, что "кусака" выбирает внешне слабых людей. Такие жертвы, вероятнее всего, не смогут дать отпор извращенцу. Некоторые пострадавшие сдали анализы, опасаясь умышленного заражения.
Напомним, что это не первый странный маньяк, который терроризирует горожан. Летом 2017 года полиция Москвы отчиталась о задержании 31-летнего гражданина Узбекистана, который прямо на улице облизал девушке лицо, грудь и ягодицы.
Инцидент случился неподалеку от станции метро "Крылатское". По словам жертвы нападения, работающей фитнес-тренером, она смогла отбиться от маньяка и вызвать правоохранителей.
Преступник сразу же сбежал. Задержанный спустя четыре дня мужчина уверял, что не знает девушку и что он девственник.
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