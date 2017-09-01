В Москве ребенка певицы шансона пырнули ножом

В семье известной в узких кругах исполнительницы шансона произошло ЧП. Усыновленных сыновей певицы избили во дворе дома.

Артистка вместе с мужем воспитывает семерых взятых из детдома умственно отсталых детей. На попечении супругов – шесть мальчиков 12-15 лет и четырехлетняя девочка. Большую часть времени за детьми следит муж певицы, Сергей Александрович. Именно он вызвал полицию, когда одного из мальчиков избили и пырнули ножом. От рук хулиганов также пострадали двое его братьев.

По словам мужчины, 31 августа, около девяти вечера, его дети играли во дворе, а он следил за ними из окна квартиры. Проходившие мимо подростки начали приставать к больным ребятам. Началась потасовка. В запале один из хулиганов достал нож и ударил 13-летнего мальчика. Сергей выскочил во двор и прогнал зачинщиков драки, а затем вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали травмы у еще двух братьев пострадавшего: одного сильно ударили по голове, а у другого оказалась серьезно повреждена нога. Детей увезли в больницу.

Мужчина отмечает, что это уже не первый конфликт, жертвами которого становятся его подопечные. 28 августа на той же детской площадке на улице Говорова пострадал еще один сын Сергея. Пьяный мужчина подошел к мальчику и сильно ударил. Отец ребенка вызвал полицию, нападавшего задержали и доставили в участок.

По информации "Московского Комсомольца", полиция уже начала проверку после обращения мужчины. Он надеется, что правоохранительные органы помогут восстановить справедливость и наказать хулиганов. В отношении подростков могут возбудить уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".