Как банда малолеток расправлялась с москвичами

В столице расследуют уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних и двух 18-летних молодых людей, избивавших и грабивших людей. Они обвиняются сразу по нескольким статьям.

В зависимости от роли каждого подростки обвиняются в совершении преступлений по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Правоохранители рассказали детали жестоких нападений малолеток.

"По данным следствия, 29 июля 2017 года обвиняемые, находясь вблизи жилого дома на улице Кетчерской в Москве, напали на мужчину 1983 года рождения, избили его и похитили банковскую карту, с которой сняли денежные средства в размере 16 тысяч рублей", – отметили в Следственном комитете России. О другом преступлении банды сообщалось ранее.

По данным стражей порядка, 2 августа группа подростков недалеко от железнодорожных путей на Кетчерской улице с целью ограбления напала на 22-летнего студента. У него диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травмы живота и грудной клетки. Причиненный вред здоровью специалисты оценили как тяжкий.

В кратчайшие сроки сотрудники правоохранительных органов установили и задержали всех подозреваемых. Ранее появилась информация о том, что полицейские задержали четверых подростков, выйти на которых удалось благодаря телефону жертвы. Преступниками оказались два 14-летних, 15-летний и 18-летний юноши. Теперь стало известно о еще одном пойманном 18-летнем участнике банды.

Следствие ходатайствует об избрании всем фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.