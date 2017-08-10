В Москве поймали банду серийных убийц-подростков
У железнодорожных путей на Кетчерской улице 3 августа был обнаружен зверски избитый молодой человек. Пострадавшим оказался 22-летний студент.
У него диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травмы живота и грудной клетки. Причиненный вред здоровью специалисты оценили как тяжкий, передает РЕН ТВ.
В рамках уголовного дела полицейские задержали четверых подростков, выйти на которых удалось благодаря телефону жертвы. Преступниками оказались два 14-летних, 15-летний и 18-летний юноши. Они пытались сопротивляться, при себе у них были перочинные ножи.
Подростки могут быть причастны и к другим преступлениям. На счету банды, в которую, по предварительным данным, входили шесть человек, по меньшей мере два убийства и еще одно разбойное нападение.
Злоумышленники действовали по отработанной схеме: толпой налетали на жертву, избивали, а затем обшаривали карманы и сумки в поисках ценностей. Из четверых предполагаемых убийц двое уже арестованы.
Два подростка активно занимались спортом, посещали в Московской области секции бокса и рукопашного боя. Отец одного из задержанных работает заместителем директора одного из предприятий. У другого молодого человека отец трудится в государственном бюджетном учреждении.
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