В Москве поймали банду серийных убийц-подростков

Стали известны подробности задержания в столице 8 августа банды подростков, которые грабили и убивали людей. Стражи порядка поймали четверых малолетних преступников.

У железнодорожных путей на Кетчерской улице 3 августа был обнаружен зверски избитый молодой человек. Пострадавшим оказался 22-летний студент.

У него диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травмы живота и грудной клетки. Причиненный вред здоровью специалисты оценили как тяжкий, передает РЕН ТВ.

В рамках уголовного дела полицейские задержали четверых подростков, выйти на которых удалось благодаря телефону жертвы. Преступниками оказались два 14-летних, 15-летний и 18-летний юноши. Они пытались сопротивляться, при себе у них были перочинные ножи.

Подростки могут быть причастны и к другим преступлениям. На счету банды, в которую, по предварительным данным, входили шесть человек, по меньшей мере два убийства и еще одно разбойное нападение.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: толпой налетали на жертву, избивали, а затем обшаривали карманы и сумки в поисках ценностей. Из четверых предполагаемых убийц двое уже арестованы.

Два подростка активно занимались спортом, посещали в Московской области секции бокса и рукопашного боя. Отец одного из задержанных работает заместителем директора одного из предприятий. У другого молодого человека отец трудится в государственном бюджетном учреждении.