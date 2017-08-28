Подрабатывающая проституцией полицейская находится в декрете

В сумочке 32-летней полицейской обнаружено большое количество средств контрацепции, нижнее белье, чулки, гель-смазка и служебное удостоверение. Назначена служебная проверка.

Сотрудницу правоохранительных органов задержали в центре столицы на Большой Ордынке по подозрению в занятии проституцией. В ее сумочке кроме обычного "рабочего" набора путаны – интимный гель, чулки, контрацептивы – было найдено служебное удостоверение старшего сержанта МВД России по Саратовской области.

"Сама женщина заявила, что является сотрудницей полиции", – рассказал источник в полиции. В ходе опроса выяснилось, что задержанная сотрудница МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области находится в отпуске по уходу за ребенком.



Как рассказали в пресс-службе саратовской полиции, в настоящее время в ГУ МВД России по Саратовской области проводится служебная проверка. По ее результатам в случае установления вины сотрудница будет уволена из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.

В Сети цена на услуги "жриц любви" в районе Большой Ордынки колеблется от пяти до восьми тысяч рублей за час. Чтобы дама осталась на всю ночь, кавалеру придется раскошелиться на 20-30 тысяч рублей.