Как москвички летом подрабатывают путанами

Летом, в сезон отпусков эскорт-туры за границу приобретают наибольшую популярность. Жительницы мегаполиса рассказали, что занимать место у станка секс-индустрии их заставляет погоня за длинным рублем.

Эскорт-агентства не скупятся на обещания и сулят заоблачные заработки. В среднем – тысяча долларов в день. И это – "при возможности вести интересную и обеспеченную жизнь", да еще и "получая удовольствие от работы".

Именно на такие объявления клюют наши соотечественницы. Но, к сожалению, часто, решив заработать подобным способом, оказываются в секс-рабстве – у девушек отбирают документы и держат взаперти. Но иногда представительницы прекрасного пола добровольно идут в профессию и даже влезают в долги, чтобы купить билеты в это рабство.

Одна из тех, кто решил заняться проституцией, жительница Москвы Марина, согласилась рассказать о своем опыте. Этим летом она едет на заработки в Арабские Эмираты уже в четвертый раз. В повседневной жизни она – менеджер по продажам.

"Отдых и работу я четко разграничиваю. Сначала – работа, потом – две-три недели расслабления, это обычно уже в сентябре", – цитирует девушку "Московский Комсомолец". Занятие проституцией ее не смущает.

"Напрягать могут только предрассудки. Вот мне 29 лет, личная жизнь не складывается – она не складывалась и раньше… Обидно бывало часто", – делится Марина. "А тут – те же встречи, но я отношусь к ним спокойно, я за них деньги получаю, поэтому никаких обид и разочарований", – добавляет она.

По ее словам, на курорте обстановка располагает к подобной деятельности. "Когда женщина одинока, через ее постель проходит множество мужчин, так какая разница – получает она за это деньги или нет?" – считает москвичка.

Другая "эскортщица", Олеся, рассказывает о своей профессии в еще более утилитарном и практическом ключе. Она – девушка за 30, не модельной внешности, но стройная, ухоженная.





Олеся предостерегает, что на месте секс-туристок ждет чаще всего не совсем то, что им сулили. "Обещают работу в безопасных отелях пяти звезд, наработанную базу клиентов, доход от десяти тысяч долларов за две недели. А в итоге заселяют в совершенно нерабочие отели, девочкам приходится переезжать из одного отеля в другой, так как выгоняют", – рассказывает она.

По ее словам, при оказании эскорт-услуг не обеспечена безопасность девушки. Заработок – самое больше от четырех до шести тысяч долларов за сезон. "Это при круглосуточной работе, анальном сексе и оральном без защиты. Последнее входит в обязательную программу!" – делится Олеся. Таким образом, кроме распространенных заболеваний, передающихся половым путем, включая сифилис, подхватить можно все что угодно: гепатит, ВИЧ…

"Лучше называть вещи своими именами: им нужно тело, а нам нужны деньги, все просто… Хотя, если честно, по-человечески сказала бы начинающим, что это не то занятие, к которому надо стремиться, что ничего хорошего тебя не ждет и золотых гор никто не подарит", – советует девушка. Она отмечает, что это пятно на всю жизнь, и от него не отмыться, даже если об этом никто никогда не узнает.