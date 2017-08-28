Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч

В Америке семья экстрасенсов “очистила душу” пожилому мужчине. Вместе с этим потерпевшему провели чистку кошелька на 147 тысяч долларов.

Мужчина согласился на предложение 42-летней Салли Ким Вандо и ее сына, 24-летний Фрэнка Марко “почистить ему душу”. Первый сеанс стоил пять тысяч долларов, но душа жертвы была настолько загажена демонами, что экстрасенсы решили провести мужчине целую серию из четырнадцати чисток. Каждая процедура стоила по 10 тысяч долларов.



Экстрасенс предупредила жертву, что его душу захватили восемь злых демонов. Если он откажется от дорогостоящих сеансов, они сожрут его душу и утащат в ад. Чтобы произвести еще большее впечатление, Салли выяснила факты из жизни мужчины и использовала их для оказания воздействия на жертву, пишет Life.

В итоге, мужчина перевел 147 тысяч долларов на счет сына экстрасенса, 24-летнего Фрэнка Марко, владельца автосалона. Жертва должна была сказать банкирам, что это плата за машину, которую тот якобы купил. Если же жертва осмелиться нарушить совет экстрасенса, то демоны вернутся и уже навсегда завладеют душой несчастного. Полиция города Галлоуэй заинтересовалась этой сделкой и возбудила против семьи уголовное дело. После проверок и допросов, следствие выяснило, что никакой машины никто не покупал. Сейчас полицейские просят всех, кто пострадал от этой пары сообщать об этом в участок.

Это не единственный случай, когда мошенники под видом экстрасенсов вымогают из наивных людей деньги. В начале августа москвичка отдала мошенникам 320 тысяч рублей за снятие проклятия. В июле жительница Волжска отдала "ведунье" 320 тысяч.



