Боевики "ИГ" показали место следующего теракта
В Telegram-канале Shot появилось ужасающее фото. "ИГ" обещает следующий удар нанести по Италии", – подписан снимок, на котором изображен Колизей.
"ИГ" уже взяло на себя ответственность за нападение в Барселоне. Однако о том, кто стал организатором теракта в Камбрильсе, пока не известно.
Напомним, что вечером 17 августа неизвестный протаранил толпу на главной пешеходной улице Барселоны. Пострадали 90 человек (в их числе одна россиянка), 13 погибли. Поймать злоумышленника пока не удалось.
Организаторы нападений в Барселоне и Камбрильсе планировали еще один терактhttps://t.co/csVJIp7EJa pic.twitter.com/6IhQYRYKy8— ТАСС (@tass_agency) 18 августа 2017 г.
Вторая атака произошла в ночь на 18 августа в городке Камбрильс. Террористы въехали в группу людей и вступили в перестрелку со стражами порядка.
Кровавый теракт ИГИЛ в Барселоне: Убиты и ранены около 100 человек (ФОТО, ВИДЕО)— С-Инфо 24 (@crimeainfo) 17 августа 2017 г.
13 человек убиты, более 80 находя https://t.co/REkPrryQoc pic.twitter.com/ttjgXtZLoJ
Четырех преступников правоохранителям удалось ликвидировать. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе полицейский.
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