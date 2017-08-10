Планировавшего сбить самолет США россиянина поймали в Турции

Турецкие стражи порядка задержали члена запрещенной в России террористической организации "ИГ". Сообщается, что мужчина, примкнувший к боевикам, планировал устроить взрыв на самолете Соединенных Штатов.

Задержанным оказался выходец из России Ренат Бакиев, передает турецкое информационное агентство Dogan. По данным СМИ, он планировал сбить американский военный самолет на авиабазе Инджирлик, направив в него беспилотник со взрывчаткой.

Отметим, что турецкие полицейские обнаружили в Telegram-аккаунте Рената Бакиева переписку с другим членом террористической группировки. Вместе с ним он обсуждал покупку дрона и планировал нападение на американский самолет.

Примечательно, что к моменту задержания Ренат Бакиев уже долгое время находился под контролем полиции. По данным СМИ, террорист тщательно готовился к преступлению. В частности, он исследовал территорию авиабазы, прокатившись вблизи нее на арендованном велосипеде.



Информацию о задержанном боевике уже проверяют в российском представительстве в Анкаре. "Сегодня турецкие СМИ передали сообщение о задержании российского гражданина Рената Бакиева на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности", – рассказала пресс-атташе посольства Ирина Касимова. "Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной информации и прояснению обстоятельств дела", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее россиянин уже пытался пересечь границу Турции и Сирии, однако стражи порядка задержали его и доставили обратно. Тем не менее, со второй попытки он все же смог примкнуть к боевикам.

Напомним, 31 июля 2017 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Московской области двух боевиков "ИГ". Как выяснилось, они прибыли из Сирии и ждали указаний от лидеров террористической организации. Сами задержанные оказались выходцами из стран Центрально-Азиатского региона, которые проживали во Владимирской области.

