Планировавшего сбить самолет США россиянина поймали в Турции
Задержанным оказался выходец из России Ренат Бакиев, передает турецкое информационное агентство Dogan. По данным СМИ, он планировал сбить американский военный самолет на авиабазе Инджирлик, направив в него беспилотник со взрывчаткой.
Отметим, что турецкие полицейские обнаружили в Telegram-аккаунте Рената Бакиева переписку с другим членом террористической группировки. Вместе с ним он обсуждал покупку дрона и планировал нападение на американский самолет.
Примечательно, что к моменту задержания Ренат Бакиев уже долгое время находился под контролем полиции. По данным СМИ, террорист тщательно готовился к преступлению. В частности, он исследовал территорию авиабазы, прокатившись вблизи нее на арендованном велосипеде.
Информацию о задержанном боевике уже проверяют в российском представительстве в Анкаре. "Сегодня турецкие СМИ передали сообщение о задержании российского гражданина Рената Бакиева на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности", – рассказала пресс-атташе посольства Ирина Касимова. "Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной информации и прояснению обстоятельств дела", – цитирует ее РИА Новости.
Ранее россиянин уже пытался пересечь границу Турции и Сирии, однако стражи порядка задержали его и доставили обратно. Тем не менее, со второй попытки он все же смог примкнуть к боевикам.
Напомним, 31 июля 2017 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Московской области двух боевиков "ИГ". Как выяснилось, они прибыли из Сирии и ждали указаний от лидеров террористической организации. Сами задержанные оказались выходцами из стран Центрально-Азиатского региона, которые проживали во Владимирской области.
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