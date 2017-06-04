Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне

Российский врач получил репутацию настоящего героя после двойного теракта в самом центре Лондона. Медик оказало помощь одной из пострадавших и выступил против терроризма в Сети.

Сотрудник Научного центра неврологии Алексей Кащеев рассказал о трагедии в социальной сети Facebook. Врач находился в отеле в непосредственной близости от того места, где произошло нападение.

"Я принял душ, выхожу, обернутым в полотенце, и тут раздается тревожный, дробный стук в дверь. Открываю. На пороге девушка; рассказывает, будто в 500 метрах от меня террористическая атака, а случайной попутчице нужна помощь", – написал он. Пострадавшей оказалась японка, врач диагностировал у нее паническую атаку. Медик оказал ей помощь, закрыл в своем номере, а сам отправился на улицу.

"Масса людей быстрым шагом идет со стороны London bridge. (Лондонский мост – прим. ред.) Некоторые плачут. Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и скорые. Над улицами нависают вертолеты", – отметил Кащеев. По его словам, после теракта все магазины и бары закрылись буквально за несколько минут.

"Я совершенно тебя не боюсь, терроризм, и еще больше тебя презираю. Никто, – слышите, – никто, не вздумайте бояться террористов", – обратился врач к пользователям сети. Россияне по достоинству оценили действия Кащеева и буквально признали его героем. "Вы, как всегда, на высоте!" – пишут восторженные комментаторы.

Напомним, теракт произошел в Лондоне в ночь на 4 июня. Трое преступников на микроавтобусе протаранили толпу пешеходов на Лондонском мосту. Затем боевики остановились около рынка Боро, вышли из автомобиля и устроили резню.

Как писали Dni.Ru, злоумышленники были ликвидированы силами полиции. В результате происшествия погибли семь человек, около 50 оказались в больницах. Среди пострадавших россиян нет. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство".