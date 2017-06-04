Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне

Бойня под Тверью Двойной теракт в Лондоне Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Воскресенье 4 июня
Лента новостей
13:03
"Мобильная медицина" прокатилась по Ярославщине
12:29
ОНФ высадил 400 тысяч деревьев
12:29
Невеста Тарасова заговорила о беременности
11:04
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
11:00
Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
10:43
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
10:32
Названа дата "Прямой линии" с Путиным
10:28
В бойне под Тверью погибли девять человек
17:56
В Москве поймали угонщиков Mercedes
17:46
Развратное празднование тачдауна попало на видео
16:30
Глюк'оZа получила по лицу
15:57
Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса
15:28
Путин вручил премию писателю Гранину
15:01
Названы самые грязные регионы России
14:23
Сбербанк сообщил о массовых атаках
14:06
У Собчак заподозрили новую беременность
13:50
В жуткой аварии под Рязанью пострадали 22 человека
13:46
Красная площадь превратилась в книжную ярмарку
13:23
Зара слегла под капельницу после концерта
12:56
Юных хулиганов перевоспитают персональные наставники
12:56
В Петербурге насмерть замерзла женщина
12:50
Названа самая востребованная в России профессия
12:19
Крюков с женой покинут Россию
12:02
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
11:49
В Петербурге в BMW нашли труп мужчины
11:35
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
11:23
Водонаеву задержали в аэропорту Минска
11:04
Дайнеко прячется после угроз
10:40
Воробьев открыл Бузовой глаза на плагиат
10:11
Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции
10:00
Как хоронили "Кирпича" Сапрыкина
21:58
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до -20
21:56
Неумеющий лежать кот удивил Сеть
21:48
Задержанная Довлатова об инциденте: Меня жестоко наказали
21:24
Польшу избрали членом Совбеза ООН
21:17
В Китае черепаха разбила иномарку (видео)
20:59
На скандалистку Божену Рынскую нашли управу
20:56
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)
20:32
Актера Державина срочно госпитализировали
20:18
Украина "натравила" экстрасенсов на Януковича
20:07
Чем Путин покорил гостей питерского форума
19:44
Викторию Боню назвали идеальной любовницей
19:12
Найден способ полностью избавиться от аллергии
18:55
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
18:44
Финансовые проблемы довели до отчаяния Грачевского
18:37
Ученые побороли самый загадочный тип рака
18:19
Путин прописал таблетки американским истеричкам
18:00
Экипаж МКС вернулся на Землю (видео)
17:50
Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
17:38
Виталий Кличко записался в "асфальтоукладчики" (видео)
17:26
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне
17:05
В Москве загорелась воинская часть
17:01
Беркова вышла замуж за Стоянова
16:50
Солнцев страдает из-за жуткой пластической операции
16:42
Путин пошутил по поводу климатического демарша Трампа
16:40
Офицер-герой спас женщину с ребенком от пьяного соседа
16:39
Вся правда о будущем ребенке 77-летнего Виторгана
16:24
Известный политик ловко унизил Украину
16:23
В Калининграде истребитель подняли на перехват разведчиков США
16:15
Володин: Американский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией
16:06
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
15:52
Детектор лжи для Дмитрия Шепелева
15:49
Сорванная на Рублевке крыша догнала семь элитных авто
15:37
Путин предложил молодежи подумать над образом будущего
15:36
В Москве в перестрелке пострадал миллиардер
15:35
Синоптики объяснили июньский снегопад
15:31
Мощный экстрасенс спасает жизнь звезды "Дома-2"
15:14
Трамп до боли "отрукопожатил" премьера Вьетнама
15:07
Шокирующие признания бывшего директора Джигурды
15:05
Пьяный сибиряк устроил дебош в аэропорту (видео)
15:01
Сын Максаковой и Вороненкова вызвал фурор
14:50
Мажор разбил элитный спорткар на юге Москвы
14:42
71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей
14:36
Пользователям Windows предлагают "смертельное" обновление
14:31
Российская семья потратила на перелет 1,7 миллиона рублей
14:29
В Перми пранкера приговорили к реальному сроку
14:13
Что случилось с лицом Заворотнюк
14:12
Путин попросил помощи у американцев
14:09
Дом Мэрилин Монро продан за скромные $7,2 млн
14:05
Выборы руководства РАН должны пройти по-новому
14:04
Юлия Михальчик пожаловалась на бывшего мужа
14:01
Дочь "толстенькой" Гагариной ведет себя странно
13:59
К Земле мчится недавно открытая комета
13:41
В крупном ДТП под Москвой пострадал чемпион мира
13:34
Шувалов рассказал о "болезни" Путина
13:27
У Брэда Питта появились новые дети
13:09
Бондарчук требует 250 миллионов на "Притяжение-2"
13:02
У Вячеслава Малафеева нашли подпольное казино
12:59
Чай помогает женщинам бороться с раком
12:48
В московском кафе уборщица избила подполковника
12:44
10 правил здорового образа жизни
12:39
Подробности расстрела обвиняемого в покушении на Путина
12:38
Школьники спасли бабушку от смерти во время урагана
12:36
Якубович стремительно теряет в весе
12:33
Анна Семенович рассказала о беременности
12:31
Кремль о будущем России после 2018 года
12:21
Подросткам грозит пять лет тюрьмы из-за кошачьего туалета
12:08
В Москве ФСБ задержала банду из 18 террористов
12:00
Жир на животе оказался полезным для здоровья
11:57
Соседи пожаловались на Ивана Урганта из-за постоянного шума
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Собчак заподозрили новую беременность
Шокирующие признания бывшего директора Джигурды
Викторию Боню назвали идеальной любовницей
Актера Державина срочно госпитализировали
Водонаеву задержали в аэропорту Минска
Абрамович пришел посмотреть на голых актеров
Происшествия

Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне

Алексей Кащеев. Фото: facebook.com/alexey.kascheev
Российский врач получил репутацию настоящего героя после двойного теракта в самом центре Лондона. Медик оказало помощь одной из пострадавших и выступил против терроризма в Сети.
прочитано 1127 раз

Сотрудник Научного центра неврологии Алексей Кащеев рассказал о трагедии в социальной сети Facebook. Врач находился в отеле в непосредственной близости от того места, где произошло нападение.

ПО ТЕМЕ

"ИГ" устроило серию терактов в сердце Лондона

Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам

Почему террористы переключились на Англию

"Я принял душ, выхожу, обернутым в полотенце, и тут раздается тревожный, дробный стук в дверь. Открываю. На пороге девушка; рассказывает, будто в 500 метрах от меня террористическая атака, а случайной попутчице нужна помощь", – написал он. Пострадавшей оказалась японка, врач диагностировал у нее паническую атаку. Медик оказал ей помощь, закрыл в своем номере, а сам отправился на улицу.

"Масса людей быстрым шагом идет со стороны London bridge. (Лондонский мост – прим. ред.) Некоторые плачут. Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и скорые. Над улицами нависают вертолеты", – отметил Кащеев. По его словам, после теракта все магазины и бары закрылись буквально за несколько минут.

Фото: GLOBAL LOOK press/Gustavo Valiente

"Я совершенно тебя не боюсь, терроризм, и еще больше тебя презираю. Никто, – слышите, – никто, не вздумайте бояться террористов", – обратился врач к пользователям сети. Россияне по достоинству оценили действия Кащеева и буквально признали его героем. "Вы, как всегда, на высоте!" – пишут восторженные комментаторы.

Напомним, теракт произошел в Лондоне в ночь на 4 июня. Трое преступников на микроавтобусе протаранили толпу пешеходов на Лондонском мосту. Затем боевики остановились около рынка Боро, вышли из автомобиля и устроили резню.

Фото: GLOBAL LOOK press/Gustavo Valiente

Как писали Dni.Ru, злоумышленники были ликвидированы силами полиции. В результате происшествия погибли семь человек, около 50 оказались в больницах. Среди пострадавших россиян нет. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство".

Автор: Евгений Мышко4 июня 2017, 12:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию

567

комментарии

Политика

Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса
Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
Чем Путин покорил гостей питерского форума

Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин получили европейские паспорта
Невеста Тарасова заговорила о беременности
Глюк'оZа получила по лицу
У Собчак заподозрили новую беременность

Проишествия

Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне
Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии
В Италии поймали самого неуловимого мафиози
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне

Lifestyle

Актера Державина срочно госпитализировали
Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
Бондарчук требует 250 миллионов на "Притяжение-2"
Абрамович пришел посмотреть на голых актеров
Шоу-бизнес

У Собчак заподозрили новую беременность

Необычный снимок удивил пользователей Сети
Политика

Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса

Планы Киева раскрыл депутат Верховной рады
Спорт

Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)

Ранения получили порядка 600 человек
Шоу-бизнес

Невеста Тарасова заговорила о беременности

Модель Костенко готова стать матерью

Гороскоп

Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию
Викторию Боню назвали идеальной любовницей
Гороскоп здоровья на июнь

Фоторепортажи

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей
Украина отвергла российских знаменитостей
Дапкунайте стала звездой на премьере в Москве
Шпица и Лель оторвались на девичнике Валерии Гай Германики

Спорт

Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал

Регионы

Укрывшаяся под одеялом женщина спаслась от тверского стрелка
Названы самые грязные регионы России
Юных хулиганов перевоспитают персональные наставники
В бойне под Тверью погибли девять человек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru