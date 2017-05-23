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Политика

Почему террористы переключились на Англию

Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Goodman
Великобритания снова стала мишенью террора. Несмотря на все меры безопасности, предпринятые после лондонской акции запрещенной организации "ИГ", ее боевики с легкостью находят бреши в обороне спецслужб. Эксперты говорят о переносе боевых действий на территорию западной коалиции.
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Мартовский теракт на Вестминстерском мосту – как бы цинично это ни звучало – был только разминкой, пробой сил. Террористы переходят к более масштабным акциям. Лондон – пятеро погибших, около 40 раненых, Манчестер – более 20 жертв и более полусотни пострадавших.

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Для любой воюющей стороны естественно стремление перенести боевые действия на территорию противника, подчеркнул доктор военных наук Константин Сивков. "Сегодня боевые действия ведутся на территории, которая подконтрольна "Исламскому государству". До Америки пока еще им дотянуться далеко и трудно. А вот до Великобритании они дотянуться смогли. Там есть мощная диаспора людей, которые придерживаются радикальных исламских взглядов", – заявил Сивков в интервью НСН.

Довольно жесткую, по сравнению с другими странами Европы, позицию по отношению к мигрантам Лондон занял в последние годы. Миграционный вопрос даже стал одной из причин брекзита – выхода Великобритании из ЕС. Однако, как оказалось, закручивать гайки уже поздно.  

Действительно, при всем профессионализме и технической оснащенности британским спецслужбам надо приложить титанические усилия, чтобы вычислить потенциального террориста. За последние 30 лет мусульманское население Великобритании возросло с 80 тысяч человек до трех миллионов – в 36 раз. В стране около 2000 мечетей, многие из которых раньше были церквями.

Жизненный уклад приверженцы ислама (зачастую его радикальных направлений) менять не собираются. Живут они (как, впрочем, и в странах континентальной Европы) компактными общинами, по своим законам, сора из своей большой избы не выносят. Так что добыть какую-либо информацию о боевике у соседей практически нереально.

Фото: GLOBAL LOOK press

Запоздавшее ужесточение миграционной политики Лондоном, вполне возможно, сыграло и некую отрицательную роль. Кураторы от "Исламского государства", скорее всего, используют тему антимигрантских настроений британцев (совершенно, кстати, естественных в нынешней ситуации) и брекзита  во время "промывки мозгов" потенциальным исполнителям терактов.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел в ночь на 23 мая, сразу после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Бомба сработала в фойе концертного зала. 59 человек госпитализированы, 22 погибли. Власти признали инцидент терактом.

Автор: Игорь Силецкий23 мая 2017, 11:50

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