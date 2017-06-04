Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с двойным терактом в Лондоне. Соответствующее заявление сделал представитель главы государства Дмитрий Песков.

"В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй", – цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости. Напомним, в результате теракта в Лондоне погибли шесть человек, еще около 50 человек получили ранения.

