Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с двойным терактом в Лондоне. Соответствующее заявление сделал представитель главы государства Дмитрий Песков.
"В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй", – цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости. Напомним, в результате теракта в Лондоне погибли шесть человек, еще около 50 человек получили ранения.
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