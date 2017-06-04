"ИГ" устроило серию терактов в сердце Лондона

В Лондоне в ночь на 4 июня произошла серия терактов. Боевики на микроавтобусе протаранили толпу прохожих, а затем устроили резню на улицах города.

Трагедия произошла примерно в 01:00 мск. Трое преступников на скорости около 80 километров в час протаранили толпу на Лондонском мосту. После этого террористы вышли из машины около рынка Боро и начали нападать с ножами на людей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им удалось ликвидировать боевиков. По данным газеты Sun, один человек был ранен в голову после того, как правоохранители открыли огонь по террористам.

По последней информации, в результате происшествия пострадали порядка 50 человек, шестеро погибли. Россиян среди жертв трагедии нет, передает РИА Новости.

Лондонский мост будет закрыт 4 июня. Полиция Лондона выставила усиленные наряды для патрулирования улиц. Расследование происшествия продолжается.

Напомним, теракт в Лондоне стал третьим подобным нападением в Великобритании за последние три месяца. В марте боевик Халид Масуд на автомобиле протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем набросился на прохожих с ножом. В мае преступник во время концерта известной певицы Арианы Гранде в Манчестере совершил самоподрыв. Ответственность за все три теракта взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".