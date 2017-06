"ИГ" устроило серию терактов в сердце Лондона

Трагедия произошла примерно в 01:00 мск. Трое преступников на скорости около 80 километров в час протаранили толпу на Лондонском мосту. После этого террористы вышли из машины около рынка Боро и начали нападать с ножами на людей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им удалось ликвидировать боевиков. По данным газеты Sun, один человек был ранен в голову после того, как правоохранители открыли огонь по террористам.

По последней информации, в результате происшествия пострадали порядка 50 человек, шестеро погибли. Россиян среди жертв трагедии нет, передает РИА Новости.

New pictures this morning show the aftermath of the horrific #LondonBridge attack https://t.co/7srULIFPux pic.twitter.com/oIQwjSgBi2