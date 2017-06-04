"ИГ" устроило серию терактов в сердце Лондона
Трагедия произошла примерно в 01:00 мск. Трое преступников на скорости около 80 километров в час протаранили толпу на Лондонском мосту. После этого террористы вышли из машины около рынка Боро и начали нападать с ножами на людей.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им удалось ликвидировать боевиков. По данным газеты Sun, один человек был ранен в голову после того, как правоохранители открыли огонь по террористам.
Footage from London Bridge #BreakigNews pic.twitter.com/T3KZME2QdZ— Kaine Pieri (@PieriKaine) 3 июня 2017 г.
По последней информации, в результате происшествия пострадали порядка 50 человек, шестеро погибли. Россиян среди жертв трагедии нет, передает РИА Новости.
New pictures this morning show the aftermath of the horrific #LondonBridge attack https://t.co/7srULIFPux pic.twitter.com/oIQwjSgBi2— The Sun (@TheSun) 4 июня 2017 г.
Лондонский мост будет закрыт 4 июня. Полиция Лондона выставила усиленные наряды для патрулирования улиц. Расследование происшествия продолжается.
Напомним, теракт в Лондоне стал третьим подобным нападением в Великобритании за последние три месяца. В марте боевик Халид Масуд на автомобиле протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем набросился на прохожих с ножом. В мае преступник во время концерта известной певицы Арианы Гранде в Манчестере совершил самоподрыв. Ответственность за все три теракта взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".
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