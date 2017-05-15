Звезда фильма "Сталинград" умерла во сне

В Лос-Анджелесе на 69-м году жизни скончался американский актер Пауэрс Бут. Церемония прощания с артистом пройдет в ближайшие дни в его родном штате Техас.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, 68-летний Пауэрс Бут умер дома во сне от естественных причин. За свою долгую карьеру актер сыграл более чем в 70 фильмах. Особенно зрителям запомнились картины с его участием "Сталинград", "Город грехов" и "Мстители". Последней работой артиста стала роль в сериале "Агенты ЩИТ".

Бут родился 1 июня 1948 года в Снайдере (штат Техас). Карьеру начал с театральных подмостков, дебютировав на Бродвее в конце 70-х. В 1980 году удостоился премии "Эмми" за главную роль в мини-сериале "Гайанская трагедия: История Джима Джонса".

Известность Буту принесли яркие роли злодеев в лентах "Внезапная смерть", "Порок", "Город грехов" и "Город грехов – 2: Женщина, ради которой стоит убивать". На его счету работы в нескольких сериалах, таких как "Дэдвуд", "Нэшвилл", "Агенты ЩИТ".