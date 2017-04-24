Актер из сериала "Интерны" умер после падения с пятого этажа

Актер из сериала "Интерны" Казимир Лиске умер во время операции. Артист выпал из окна пятого этажа, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Сегодня, 24 апреля, Казимир Лиске был доставлен в одну из столичных клиник после падения с пятого этажа. По некоторым данным, артист выпал из окна утром. В результате Казимир получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер во время операции, передает Life.ru.

Отметим, что Казимир Лиске являлся гражданином США. В ближайшее время информация о его гибели будет передана в Посольство Соединенных Штатов в Москве, сообщают представители СМИ.

Американский актер помимо известного сериала "Интерны", в котором сыграл эпизодическую роль, снимался в фильмах "Иван Грозный", "Столица греха", "Уходящая натура", "Дневник доктора Зайцевой" и других.

Казимир Лиске был однокурсником звезды "Интернов" Одина Байрона. Оба не только успешно закончили курс Константина Райкина в школе-студии МХАТ, но и сыграли в спектаклях "Лафкадио" и "Риверсайд Драйв", а также "Иллюзии" в постановке Ивана Вырыпаева в театре "Практика", "Деньги" и "Маленькие трагедии" в "Сатириконе".

Ранее также с пятого этажа (по другим данным, с третьего) выпал другой актер. звезда фильма "Обитаемый остров" Василий Степанов. Он получил множественные переломы и был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что Степанов на протяжении нескольких лет находится в тяжелой депрессии и нуждается в постоянной психологической помощи. Стали появляться различные слухи, вплоть до того, что Василий хотел покончить жизнь самоубийством.