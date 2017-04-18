Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре

В Мексике полиция расследует жуткую и нелепую смерть 23-летнего актера. Исполняющий роль Иуды мужчина случайно повесился прямо во время пасхального спектакля.

Во время сцены распятия актер в образе предателя Иисуса Христа поскользнулся на подставке, которая его придерживала, и повис на обвитой вокруг шеи веревке прямо на глазах у шокированных зрителей. Какое-то время публика не понимала, что происходит, пока, наконец, кто-то не обратил внимание на то, что мужчина не дышит.

Тогда люди бросились на помощь актеру и попытались его реанимировать. Мужчине была вызвана карета скорой помощи, однако по дороге в больницу он скончался, передает Daily Mail.

На данный момент по факту случившегося полиция проводит проверку. Тем не менее полиция уверена, что смерть мужчины – результат несчастного случая.

Аналогичная трагедия произошла в 2012 году в Бразилии. Во время спектакля об Иисусе Христе 27-летний исполнитель роли Иуды запутался в стропах веревки и начал задыхаться. Мужчина провисел на веревке целых четыре минуты, прежде чем его коллеги поняли, в чем дело.

С диагнозом гипоксия головного мозга мужчину срочно доставили в больницу, однако все попытки врачей вернуть его к жизни оказались безрезультатны. Актер впал в кому, а через 16 дней после этого умер, не приходя в сознание.