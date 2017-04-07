При авиаударе США по Сирии погибли дети

Жертвами обстрела аэродрома Шайрат в Хомсе стали девять мирных жителей. Среди них оказались четверо детей, сообщает агентство SANA.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что только 23 крылатые ракеты ВВС США из 59 запущенных достигли цели. Место падения оставшихся 36 неизвестно, пишет "Газета.ru".
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