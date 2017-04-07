Удар США по авиабазе ВВС Сирии назвали разовой акцией

Авиаудар США по сирийской базе ВВС, вероятно, был разовой акцией. По словам анонимного американского источника, Вашингтон не планирует дальнейших действий, пишет газета "Известия" со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, что в ночь на 7 апреля США выпустили в направлении правительственной базы в Сирии крылатые ракеты, базирующиеся на кораблях ВМС. Соответствующий приказ отдал глава государства Дональд Трамп.