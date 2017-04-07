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Происшествия

Названо количество погибших при авиаударе США по сирийской базе

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Жертвами авиаудара США по базе Шайрат в Хомсе стали шесть человек. Как сообщает агентство SANA со ссылкой на Генштаб ВС Сирии, атака нарушает все международные права и законы.

В ночь на 7 апреля США выпустили в направлении правительственной базы в Сирии крылатые ракеты, базирующиеся на кораблях ВМС. Предположительно, на аэродроме Шайрат, ставшем целью американцев, находились россияне. 

7 апреля 2017, 10:35

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