Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

Зверское преступление произошло в подмосковном Раменском. Диспетчер аэропорта Внуково расправился с женой и дочерью, а затем поджег квартиру.

Трагедия разыгралась в квартире на Красноармейской улице. По данным "Московского комсомольца", 50-летний авиадиспетчер убил 49-летнюю жену и 26-летнюю дочь, а затем поджег жилище и покончил с собой.

Тела трех человек нашли пожарные. При осмотре трупов эксперты обнаружили ножевые ранения. В квартире также находилась 77-летняя женщина, которая и позвонила по телефону 01, сообщает Следственный комитет Подмосковья. Пенсионерка была срочно госпитализирована.

Следователи попытались восстановить картину произошедшего. По предварительным данным, авиадиспетчер расправился с семьей, облил квартиру горючей жидкостью и поджег. Представитель подмосковного СК Елена Фокина предположила, что он убил жену и дочь в ходе ссоры, пишет Lenta.ru.

Сотрудники правоохранительных органов осматривают место трагедии, проводят комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.