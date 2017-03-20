Дочь уральского полицейского раскрыла его убийство

В Екатеринбурге выпускница юрфака Ольга Чечнева раскрыла убийство отца, работавшего в органах внутренних дел. Его бывшие коллеги заявили, что девушку с радостью примут в ряды полицейских.

Начальник уголовного розыска города Артемовского Дмитрий Чечнев не вернулся из отпуска, пишет газета "Комсомольская правда". Разведенный страж порядка сообщил дочери, что будет отдыхать дома, но по месту жительства его не было, на телефонные звонки он тоже не отвечал.

Ольга Чечнева расспросила коллег отца и узнала, что в Екатеринбурге у него появилась женщина. Выяснив адрес, девушка отправилась к ней и увидела знакомый автомобиль. "Женщина видная, но гулящая. Кроме того мужика, чья машина, еще к ней один ухажер постоянно ходит", – рассказали соседки о медсестре Анжеле Акишевой.

Акишева заявила, что не видела Чечнева неделю, но не смогла объяснить, почему его авто все это время простояло у ее дома. Не ответила она и на вопрос о втором любовнике. После этого Ольга отправилась в полицию и написала заявление об исчезновении отца.

"Она указала, что машина отца целую неделю простояла на окраине Екатеринбурга. Написала адрес, имя и фамилию любовницы, к которой он приезжал, и высказала версию, что второй любовник медсестры мог из ревности что-то сделать", – заявил сотрудник правоохранительных органов.

Вскоре стражи порядка задержали Владимира Кошелева. Он был готов оставить жену и троих детей ради Акишевой, но узнал о ее связи с Чечневым. "Подкараулил Чечнева, когда тот поздно вечером приехал к Акишевой. У подъезда оглушил его камнем, затолкал к себе в машину и вывез за город. Там задушил, расчленил тело и сжег", – сообщили в ведомстве. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы по статье "Убийство".

По словам сотрудников правоохранительных органов, их участие в расследовании было номинальным. Настоящим сыщиком проявила себя дочь бывшего коллеги Ольга Чечнева.