В Германии испанец убил своих детей от русской жены

Полиция Германии задержала гражданина Испании, который подозревается в жестоком убийстве собственных детей четырех и пяти лет. Сам он пытался свалить вину на неких неизвестных грабителей, которые якобы ворвались в дом, однако эта версия была опровергнута свидетельскими показаниями.

Страшное преступление, жертвами которого стали два ребенка четырех и пяти лет, произошло в городе Аурих в Нижней Саксонии, передает РИА Новости. По подозрению в убийстве собственных детей от русской жены был задержан 38-летний уроженец Севильи Хуан Серхио Олива Гомес.

Ужасающим штрихом в этой истории является то, что мужчина обещал, что убьет своих детей, однако суд все равно разрешил ему видеться с сыновьями по выходным. Когда Юлия Лантух решила расстаться с мужем, он заявил, что поступит "как Бретон", если она не вернется. Таким образом он намекнул на историю жителя Кордобы Хосе Бретона, который в 2011 году убил своих детей двух и шести лет и сжег их тела. Это обещание не показалось суду слишком серьезным и Хуан Серхио Олива Гомес мог забирать мальчиков и проводить с ними время на выходных.

El último año de Sergio Oliva en Alemania estuvo marcado por la tensa relación con su ex mujerhttps://t.co/CyR5PCzoLM pic.twitter.com/Lx5g6Z5bvY — Diario de Cádiz (@diariocadiz) 24 de febrero de 2017

Именно в один из таких периодов и произошло преступление. Тела детей и самого преступника обнаружила Юлия Лантух. Она не смогла дозвониться до бывшего мужа и приехала к нему домой. Внутри она нашла пятна крови, а поднявшись по лестнице увидела Серхио Олива, сидящего на полу ярдом с лужей крови, а также тело одного из своих сыновей. Прибывшая по ее вызов полиция нашла тело второго ребенка.

Экспертиза показала, что они детям были нанесены удары тупым предметом по головам. Также на их телах были найдены раны от холодного оружия. Полиция считает, что преступник мог попытаться расчленить тела своих жертв, чтобы в дальнейшем избавиться от них, однако не успел этого сделать.

Сам мужчина утверждает, что в дом ворвались несколько преступников, которые убили детей и ранили его самого. Впрочем, соседи не видели никаких незнакомцев в окрестностях и не замечали неизвестных машин у дома мужчины. Кроме того, они не слышали звуков борьбы или взрослых голосов – только детский плач. Ну а раны на теле мужчины, по предварительным данным, он нанес себе сам.

Un sevillano mata a sus dos hijos en Alemania: Sergio Oliva, de 38 años, permanece hospitalizado bajo custodia… https://t.co/tBUtp1wSG1 pic.twitter.com/ykBE0pfyYL — EnCordoba.Tel (@EnCordoba) 23 de febrero de 2017

Подозреваемый находится в психиатрическом отделении больницы под надзором полиции. Мать погибших также попала в медицинское учреждение с нервным срывом. Юлия Лантух приехала в испанскую Севилью в 2004 году. Спустя десять лет она познакомилась там с Хуаном Серхио Олива Гомесом. Он переехал в Германию, а вслед за ним и она.

Сообщается, что у супругов сложились непростые отношения. Серхио не хотел иметь детей и просил жену сделать аборт, когда она забеременела вторым. Вместе с тем, он был крайне обеспокоен тем, чтобы в глазах других людей выглядеть достойным отцом. Из-за этого мужчина страдал от частых депрессий.