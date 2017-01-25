Учителя-гомосексуалисты вынудили семью сбежать из Англии в Россию

Семья из Англии переехала в российскую глубинку из-за "засилья" гомосексуализма. Таким образом родители решили оградить дочерей от людей нетрадиционной ориентации.

Семья из четырех человек, во время экономического кризиса перебравшаяся в Великобританию из Прибалтики, недавно переехала от европейских свободных нравов в Россию. Дело в том, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации в Лондоне встречаются не только на улице, но и в школе.

"Система обучения в Лондоне неплохая и подается в очень хорошей форме. При этом очень много в школе учителей нетрадиционной сексуальной ориентации, с татуировками, с пирсингом", – цитирует мать двоих дочерей Ольгу Life.ru. "Помимо школы точно такие же однополые пары встречаются повсюду: в парках, в кино, в магазинах", - рассказывает женщина.

По словам Ольги, именно особенности детской образовательной системы в Англии заставили их сменить место жительства. Девочки, посещая местную школу, стали спрашивать у родителей про целующихся друг с другом мужчин. При этом мама с папой затруднялись им на это ответить.

На переезд повлияло о то, что у детей закончилось обучение в младшей школе, и их должны были переводить на следующую ступень, где велись уроки полового воспитания. Родители решили, что европейские нравы в этом отношении их семье не подходят.

Сейчас семья живет в российской деревне в десяти километрах от города Великие Луки. Девочки осваиваются в местной школе, где они изучают русский язык. Родители надеются на благополучное воспитание детей в российской школе и пока в Европу возвращаться не собираются.