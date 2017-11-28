В Москве подросток напал с топором на брата и умер

В Москве нашли тело подростка, который находился под следствием. В сентябре молодой человек напал на старшего брата.

Юноша был обнаружен собственной матерью, которая вернулась с дачи. Сын лежал в ванне, во всех комнатах горел свет, а из телефона молодого человека лилась похоронная музыка. Когда женщина поняла, что ребенок не дышит, она сразу же вызвала полицию и скорую помощь. Врачам оставалось лишь зафиксировать время смерти.

Мать рассказала прибывшим на место трагедии полицейским, что ее сын страдал от депрессии, очередная вспышка которой случилась у 17-летнего юноши в сентябре. Старший брат молодого человека укорил последнего в том, что он прогуливает занятия в колледже. Подросток затаил обиду и ранним утром, когда старший брат еще спал, нанес тому несколько ударов топором по голове, а после истыкал потерявшего сознание родственника ножом.

Пострадавшего на скорой доставили в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии с травмой головы и повреждением легких. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Молодому человеку грозило до восьми лет лишения свободы, но следователи настояли на психиатрической экспертизе юноши.

Обследование должно было состояться в начале 2018 года. До проведения экспертизы молодой человек находился под домашним арестом в той самой квартире, где и напал на брата. Тот, конечно, сразу же нашел себе другое жилье и отказывался заходить в дом, где едва не погиб. Сам нападавший перед братом так и не извинился, несмотря на то, что его мать постоянно пыталась наладить отношения между детьми.