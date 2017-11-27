Под Киевом жениха убили на собственной свадьбе

В ресторане в одном из элитных пригородов Киева охранник зарезал жениха, отмечавшего в заведении свадьбу. Мужчина ударил новобрачного ножом в пах.

Трагедия произошла уже под конец вечера, когда большая часть гостей разъехалась, а оставшиеся были уже под градусом. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области, между посетителями ресторана вспыхнула ссора. Жених вышел во двор заведения, где увидел охранника. "Возник еще один конфликт. Парень набросился на охранника, а тот достал нож и ранил его в область паха", – сообщили в полиции.

Мужчина оттащил раненого жениха в служебную комнату, где через несколько часов, около пяти утра, его нашла 20-летняя невеста. Охранник на вопросы испуганной девушки отвечал, что все хорошо. Однако новобрачная вызвала скорую помощь. Пострадавший был в сознании до самого конца. Он умер на руках медиков от потери крови.

Полиция Киева возбудила против охранника уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение" уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Это не первая подобная трагедия. Несколько лет назад похожий случай произошел в России в городе Кунгуре Пермского края. 18-летний парень был убит во время празднования собственной свадьбы. Молодой человек четыре года дожидался этого радостного события. Со своей невестой, вопреки всем запретам взрослых, он встречался и практически жил уже четыре года.

Свадьбу молодые люди отмечали скромно, у себя дома. Позвали только родственников и близких друзей. Подруга старшего брата жениха устроила истерику, когда ее спутник пошел провожать домой маму невесты. Успокаивать приревновавшую барышню вызвался молодожен. "Успокойся, сейчас он вернется и все будет хорошо", – начал говорить Александр, но закончить жених не успел. Обезумевшая женщина схватила со стола кухонный нож, которым резали хлеб, и всадила ему прямо в сердце.