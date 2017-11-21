В Ницце задержали миллиардера Сулеймана Керимова

В аэропорту французского города Ницца полиция задержала российского предпринимателя Сулеймана Керимова. Миллиардер был доставлен в участок и находится под стражей до сих пор.

В Ницце на юге Франции сотрудники полиции задержали и доставили в участок российского предпринимателя Сулеймана Керимова, передает ТАСС. Сообщается, что миллиардер был задержан в аэропорту города. Сообщается, что задержание произошло вечером 20 ноября. Предприниматель находится под стражей до сих пор.

"Сразу после поступления информации о произошедшем в аэропорт Ниццы выехали сотрудники канцелярии генконсульства России в городе Вильфранш-сюр-Мер", – рассказали в пресс-службе российского дипломатического представительства во Франции. Дипломатам удалось добиться встречи с Керимовым.

"В настоящее время все российские консульские службы находятся в постоянном контакте с французскими властями, российскому сенатору оказывается вся возможная поддержка", – подчеркнули в посольстве. По предварительным данным, предприниматель был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов, передает РИА Новости.

По информации телеграм-канала Mash, расследование связано с финансовыми операциями, которое предприниматель проводил во Франции в период с 2005 по 2008 года. Напомним, Сулейман Керимов уже становился фигурантом кромкой истории, связанной с Францией.

В ноябре 2006 года миллиардер попал в страшную аварию на Ferrari Enzo. Роскошный спорткар утратил управляемость на скользкой дороге на Английской набережной Ниццы. В результате Керимов получил тяжелые ожоги трех четвертей поверхности тела.

Многие журналисты рассказывали любопытные подробности жуткого ДТП – по СМИ блуждало утверждение, что своим телом миллиардер прикрыл пассажирку, которая была в салоне в момент аварии. Девушка получила легкие ожоги и за ее состояние врачи не переживали.

Эффект разорвавшейся бомбы произвели слухи о том, что таинственной незнакомкой была Тина Канделаки. Некоторые, в том числе и муж ведущей, подтверждали, что она могла быть в Ницце в момент аварии. Другие советовали искать Канделаки в Киеве или вовсе у себя дома. Сама она полностью отвергала эту информацию, а свое внезапное исчезновение из публичного поля объясняла неожиданной болезнью. "Я сижу дома и ем пельмешки! У меня свинка! Аппетит хороший. Все нормально", – рассказывала она в интервью изданию "Коммерсантъ".