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Происшествия

В семье Саакашвили произошла трагедия

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
Скончалась самая ревностная сторонница Михаила Саакашвили. Бабушке бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области было 85 лет.
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Мзия Церетели активно поддерживала своего внука Михаила Саакашвили на политическом поприще. Она даже появилась на съезде созданной им партии "Единое национальное движение" в январе 2017 года.

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"Госпожа Мзия Церетели скончалась. Соболезную семьям Темури (дядя экс-президента) и Гиули Аласания (мать экс-президента), Михаила Саакашвили", – написала в Facebook главный редактор грузинской газеты "Хроника+" Элисо Киладзе.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Годом позже Главная прокуратура страны заочно предъявила бывшему президенту обвинения по нескольким уголовным делам. Его обвиняли в растрате более 3,4 миллиона лари госсредств на личные нужды, в превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и в убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, напоминает агентство Sputnik.

Сам Саакашвили тем временем успел пожить в США, где читал лекции в одном из американских университетов, а потом переселиться в Киев. Он получил украинское гражданство, потеряв при этом грузинское. В 2015-м Саакашвили по инициативе президента Украины был назначен губернатором Одесской области. А спустя год со скандалом ушел в отставку, обвинив Петра Порошенко в "покровительстве преступным кланам". Украинского гражданства его лишили.

13 ноября бывший глава Одесской области и лидер созданного им "Движения новых сил" заявил, что будет проводить митинги у здания администрации президента Украины каждое воскресенье. "Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко", – написал Саакашвили в Facebook. Политик пригрозил, что если 3 декабря власти никак не отреагируют на требование участников митинга, то Новый год украинцы будут праздновать без них.

Автор: Андрей Евлампиев14 ноября 2017, 16:23

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