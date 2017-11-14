В семье Саакашвили произошла трагедия
Мзия Церетели активно поддерживала своего внука Михаила Саакашвили на политическом поприще. Она даже появилась на съезде созданной им партии "Единое национальное движение" в январе 2017 года.
"Госпожа Мзия Церетели скончалась. Соболезную семьям Темури (дядя экс-президента) и Гиули Аласания (мать экс-президента), Михаила Саакашвили", – написала в Facebook главный редактор грузинской газеты "Хроника+" Элисо Киладзе.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Годом позже Главная прокуратура страны заочно предъявила бывшему президенту обвинения по нескольким уголовным делам. Его обвиняли в растрате более 3,4 миллиона лари госсредств на личные нужды, в превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и в убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, напоминает агентство Sputnik.
Сам Саакашвили тем временем успел пожить в США, где читал лекции в одном из американских университетов, а потом переселиться в Киев. Он получил украинское гражданство, потеряв при этом грузинское. В 2015-м Саакашвили по инициативе президента Украины был назначен губернатором Одесской области. А спустя год со скандалом ушел в отставку, обвинив Петра Порошенко в "покровительстве преступным кланам". Украинского гражданства его лишили.
СМИ сообщают о смерти бабушки Михаила #Саакашвили. Мзии Церетели было 85 лет https://t.co/YsXPhfsJEw pic.twitter.com/Y0g2Ht0Kaz— Пятый канал Новости (@5tv) 14 ноября 2017 г.
13 ноября бывший глава Одесской области и лидер созданного им "Движения новых сил" заявил, что будет проводить митинги у здания администрации президента Украины каждое воскресенье. "Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко", – написал Саакашвили в Facebook. Политик пригрозил, что если 3 декабря власти никак не отреагируют на требование участников митинга, то Новый год украинцы будут праздновать без них.
Мужчина использовал балерину для пиара
Участник настойчиво звал девушку на телепроект
Чермена Дзотова бросила его избранница
Юморист написал стихи про ведущую "Дома"