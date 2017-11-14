В семье Саакашвили произошла трагедия

Скончалась самая ревностная сторонница Михаила Саакашвили. Бабушке бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области было 85 лет.

Мзия Церетели активно поддерживала своего внука Михаила Саакашвили на политическом поприще. Она даже появилась на съезде созданной им партии "Единое национальное движение" в январе 2017 года.

"Госпожа Мзия Церетели скончалась. Соболезную семьям Темури (дядя экс-президента) и Гиули Аласания (мать экс-президента), Михаила Саакашвили", – написала в Facebook главный редактор грузинской газеты "Хроника+" Элисо Киладзе.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Годом позже Главная прокуратура страны заочно предъявила бывшему президенту обвинения по нескольким уголовным делам. Его обвиняли в растрате более 3,4 миллиона лари госсредств на личные нужды, в превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и в убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, напоминает агентство Sputnik.

Сам Саакашвили тем временем успел пожить в США, где читал лекции в одном из американских университетов, а потом переселиться в Киев. Он получил украинское гражданство, потеряв при этом грузинское. В 2015-м Саакашвили по инициативе президента Украины был назначен губернатором Одесской области. А спустя год со скандалом ушел в отставку, обвинив Петра Порошенко в "покровительстве преступным кланам". Украинского гражданства его лишили.

СМИ сообщают о смерти бабушки Михаила #Саакашвили. Мзии Церетели было 85 лет https://t.co/YsXPhfsJEw pic.twitter.com/Y0g2Ht0Kaz — Пятый канал Новости (@5tv) 14 ноября 2017 г.

13 ноября бывший глава Одесской области и лидер созданного им "Движения новых сил" заявил, что будет проводить митинги у здания администрации президента Украины каждое воскресенье. "Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко", – написал Саакашвили в Facebook. Политик пригрозил, что если 3 декабря власти никак не отреагируют на требование участников митинга, то Новый год украинцы будут праздновать без них.