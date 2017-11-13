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Политика

Украинцам пообещали Новый год без Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил о намерении каждую неделю устраивать протестный марш у здания администрации президента страны. Политик пригрозил, что Петр Порошенко лишится власти к Новому году, если мнение активистов не будет учтено.
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Об этом Саакашвили заявил на своей официальной странице в Facebook. Политик пообещал украинцам собираться каждое воскресенье и "устраивать шок для Банковой" (улица в Киеве, на которой находится здание Администрации президента. – Прим. ред.).

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"Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить!" – добавил Саакашвили. 

По словам лидера "Руха новых сил", если Верховная рада не прислушается к требованиям его сторонников до 3 декабря, страна встретит Новый год без Порошенко. "Новый год будем праздновать без них", – пригрозил Саакашвили. 

Напомним, 12 ноября в Киеве прошел "Марш возмущенных", организованный движением "Рух новых сил" под руководством Саакашвили. В митинге приняли участие около 400 человек. Протестующие требовали принять закон об импичменте президента Петра Порошенко, а также создать независимый антикоррупционный суд и лишить народных депутатов неприкосновенности.  

Отметим, что за последний месяц в Киеве активизировались оппозиционные настроения. 17 октября начались массовые протесты у стен Верховной рады. Среди участников этого движения оказались не только члены партии "Рух новых сил", но и сторонники объединений "Батькивщина", "Самопомощь", "Свобода" и "Национальный корпус".


13 ноября 2017, 08:38

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