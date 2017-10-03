В Польше продолжается безумство вокруг советских памятников
На основании разрушенного памятника злоумышленники нарисовали краской знак Котвицы. Он использовался во время Второй мировой войны как символ независимости Польши.
Местная полиция зафиксировала факт вандализма и ищет свидетелей преступления, сообщает РИА Новости. По местному законодательству виновным грозит наказание от штрафа до ограничения свободы, но вероятность того, что вандалов найдут ничтожно мала.
В Польше достаточно регулярно разрушают и оскверняют памятники советским солдатам. Последний такой случай произошел несколько дней назад на мемориальном кладбище в Варшаве, а 11 сентября с памятника советским воинам в польском Сосновце украли металлическую плиту.
Напомним, в июле этого президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж всех памятников, пропагандирующих коммунизм, за исключением мемориальных объектов, являющихся элементами захоронений или военных кладбищ.
Российские бизнесмены предлагают выкупить у Польши советские памятники https://t.co/ZEUtVl1TaU #польша #памятник via @onlinekpru pic.twitter.com/kp8pnkPaFg— matutin (@matutin) 16 августа 2017 г.
Между тем, месяц назад в столице Польши прошла акция протеста против сноса памятников советским солдатам. Среди ее участников были активисты патриотической организации "Курск", занимающейся реставрацией советских военных памятников на территории Польши.
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