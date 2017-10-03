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Происшествия

В Польше продолжается безумство вокруг советских памятников

Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Ferensowicz
В польском городе Щирке осквернили памятник советским солдатам. Вандалы разрушили монумент, посвященный солдатам Красной армии, освобождавшим Польшу от немецких войск в 1945 году.
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На основании разрушенного памятника злоумышленники нарисовали краской знак Котвицы. Он использовался во время Второй мировой войны как символ независимости Польши.

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Местная полиция зафиксировала факт вандализма и ищет свидетелей преступления, сообщает РИА Новости. По местному законодательству виновным грозит наказание от штрафа до ограничения свободы, но вероятность того, что вандалов найдут ничтожно мала.

В Польше достаточно регулярно разрушают и оскверняют памятники советским солдатам. Последний такой случай произошел несколько дней назад на мемориальном кладбище в Варшаве, а 11 сентября с памятника советским воинам в польском Сосновце украли металлическую плиту.

Напомним, в июле этого президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж всех памятников, пропагандирующих коммунизм, за исключением мемориальных объектов, являющихся элементами захоронений или военных кладбищ.

Между тем, месяц назад в столице Польши прошла акция протеста против сноса памятников советским солдатам. Среди ее участников были активисты патриотической организации "Курск", занимающейся реставрацией советских военных памятников на территории Польши.

Автор: Александр Комаров3 октября 2017, 17:44

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