Директор "Тодеса" открыл стрельбу в Москве

Полиция начала проверку по факту стрельбы из автомата Калашникова, которую открыл технический директор студии балета "Тодес" Антон Кись в центре Москвы. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины оружие и патроны.

Инцидент произошел вечером 1 января в студии балета "Тодес" на проспекте Мира. Технический директор школы Аллы Духовой Антон Кись залез на крышу здания с автоматом Калашникова и открыл огонь в воздух.

Услышав стрельбу, жильцы соседнего дома вызвали полицию. Сотрудникам правоохранительных органов нарушитель порядка заявил, что открыл огонь в унисон новогоднему салюту.

Как выяснилось позже, на развлечение Кись потратил семь магазинов с патронами – всего он выпустил 190 пуль калибра 7,62, сообщает Life.ru. АК-47 и 40 патронов изъяты, проводится проверка.

Представитель пиар-службы "Тодеса" Елена Шестакова подтвердила, что 1 января техдиректор открыл огонь. "Он сказал только про салют, все балуются. Получается, в Москве запрещено пускать салюты, раз полиция приехала?" – отметила Шестакова.