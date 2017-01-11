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Директор "Тодеса" открыл стрельбу в Москве
Инцидент произошел вечером 1 января в студии балета "Тодес" на проспекте Мира. Технический директор школы Аллы Духовой Антон Кись залез на крышу здания с автоматом Калашникова и открыл огонь в воздух.
Услышав стрельбу, жильцы соседнего дома вызвали полицию. Сотрудникам правоохранительных органов нарушитель порядка заявил, что открыл огонь в унисон новогоднему салюту.
Как выяснилось позже, на развлечение Кись потратил семь магазинов с патронами – всего он выпустил 190 пуль калибра 7,62, сообщает Life.ru. АК-47 и 40 патронов изъяты, проводится проверка.
Представитель пиар-службы "Тодеса" Елена Шестакова подтвердила, что 1 января техдиректор открыл огонь. "Он сказал только про салют, все балуются. Получается, в Москве запрещено пускать салюты, раз полиция приехала?" – отметила Шестакова.
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