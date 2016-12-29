Греческий посол бесследно исчез

Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де -Жанейро. Последний раз его видели 26 декабря.

В Рио глава дипломатической миссии приехал провести рождественские каникулы. Его ждут на рабочем месте 9 января. Об исчезновении Амиридиса сообщила супруга, которая не смогла с ним связаться по телефону.

Полиция ведет поиски дипломата. Власти обратились за помощью к населению. Последний раз дипломата видели 26 декабря, передает телеканал Globo.Сообщается, что последнее SMS от него было получено тогда же.

Данное дело поручено вести сотрудникам Отдела по расследованию убийств. Греческие дипломаты в Рио-де-Жанейро не имеют сведений о местонахождении посла, посольство Греции официально не комментирует эту информацию, которая передана в Афины.

Полиция и МИД Бразилии принимают необходимые меры для установления местонахождения дипломата. Кириакос Амиридис вступил в должность посла в январе 2016 года. С 2001 по 2004 год он был генеральным консулом Греции в Рио.

Отметим, что раскинувшийся на побережье Атлантического океана Рио не только невероятно красив и служит магнитом для тысяч туристов. У этого города есть и другое – криминальное лицо. На окраинах Рио-де-Жанейро раскинулись обширные фавелы – неблагополучные районы, состоящие в основном из убогих лачуг и хибар. Например, фавела Росинья давно стала перевалочным пунктом наркоторговцев, а тесное сотрудничество коррумпированной власти и преступного мира привело к тому, что главари банд здесь чувствуют себя очень вольготно.

Напомним, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" был убит российский дипломат, посол России в Турции Андрей Карлов. В тот момент, когда он произносил речь, стоящий сзади него мужчина в форме охранника внезапно достал пистолет и выстрелил ему в спину.